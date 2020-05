Esta semana vai poder ver a Super Lua. Saiba quando e a que horas

O Observatório Astronómico de Lisboa anunciou que vai haver uma nova Super Lua já no iníco do mês de maio.Esta Super Lua vai ocorrer na quinta-feira, dia 7 de maio. O fenómeno dá-se quando se encontra simultaneamente em fase de Lua Cheia e a uma distância da Terra inferior a 110% do prigeu da sua órbita.A Lua estará em fase de Lua Cheia às 11h45 de dia 7, atingindo o perigeu na quarta-feira dia 6 às 03h02. No dia 7 a Lua nasce às 20h50 e será nessa altura que a Lua vai parecer maior que o habitual.