Estacionamento de trotinetas em espaço próprio deverá ser obrigatório

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) defende alterações ao Código da Estrada para que o estacionamento de trotinetas e bicicletas elétricas seja obrigatório em locais próprios, assim como a utilização de capacete até aos 16 anos.

As críticas em relação à utilização de trotinetas prende-se com estes veículos serem ‘largados’ no espaço público, causando perigo para os peões. Tal é justificado pelo facto de a utilização de locais próprios, ‘hotspots’, “não ser de caráter obrigatório”. “Deste modo, recomenda-se uma alteração ao Código da Estrada”, lê-se no estudo ‘Linhas de Orientação sobre Regulação da Micromobilidade Partilhada’, da AMT.