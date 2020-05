Estacionamento em Gaia mantém-se gratuito até final de maio devido à pandemia de coronavírus

O estacionamento em Vila Nova de Gaia, em zona concessionada à Parquegil, empresa do grupo Empark, vai continuar gratuito até ao final de maio, revelou hoje o presidente da câmara local, Eduardo Vítor Rodrigues.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião de câmara que decorreu por videoconferência devido à pandemia de covid-19, Eduardo Vítor Rodrigues revelou que "já foi comunicado à empresa que o Município deseja manter a gratuitidade do estacionamento para os munícipes", medida tomada no início de março devido à crise pandémica.

De acordo com Eduardo Vítor Rodrigues, após maio "a situação será revista mês a mês".

Quanto a pagamentos, o autarca revelou que no mês de março a empresa concessionária "não cobrou qualquer compensação à câmara", inserindo a medida numa lógica de responsabilidade social.

"Sobre abril ainda estamos a conversar e se viermos a pagar maio são cerca de 30 mil euros", indicou o autarca de Gaia, distrito do Porto.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.063 pessoas das 25.524 confirmadas como infetadas, e há 1.712 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.