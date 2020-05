Estacionamento na via pública em Matosinhos volta a ser pago a 18 de maio

O estacionamento na via pública em Matosinhos, no distrito do Porto, volta a ser pago a partir de dia 18 de maio, depois de um período gratuito devido à covid-19, anunciou esta sexta-feira à Lusa fonte da câmara local.

Já os parques de estacionamento da marginal e do mercado de São Mamede, encerrados há mais de um mês, reabrem na próxima segunda-feira, sublinhou.

Também os mercados locais da Senhora da Hora e de São Mamede de Infesta reabrem sábado com obrigatoriedade de uso de máscaras ou viseiras e entradas controladas, adiantou.

No mercado local da Senhora da Hora, realizado no espaço da feira, não serão permitidas mais de 200 pessoas em simultâneo no recinto, que se encontra vedado e cujas entradas serão controladas por agentes da Polícia Municipal, referiu.

Os cerca de 60 vendedores terão de usar equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscaras ou viseiras de proteção, salientou.

Este mercado, de venda exclusiva de frutas, hortícolas, pão e derivados, funcionará todos os sábados entre as 07:00 e as 13:00.

No mesmo dia será reaberto o mercado local de São Mamede de Infesta, com as mesmas regras dos restantes, e com uma permanência permitida de 20 pessoas em simultâneo, sublinhou.

Além dos mercados, as bibliotecas municipais já estão a funcionar em "regime de take-way", ou seja, na modalidade de empréstimo e devolução de documentos mediante marcação prévia.

Estes equipamentos estão abertos de segunda a sexta-feira das 09:00 às 13:00, ressalvou a fonte.

À semelhança destas bibliotecas, também a loja do munícipe e os serviços de Tesouraria e Urbanismo da autarquia estão abertos nos dias úteis das 09:00 às 13:00, ressalvou.

Portugal contabiliza 1.114 mortos associados à covid-19 em 27.268 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 9 mortos (+0,8%) e mais 553 casos de infeção (+2%).