Atualmente há 3 tarifas no estacionamento à superfície (verde, 80 cêntimos à hora, amarelo, 1,20 euros, e vermelho, 1,80 euros), mas a autarquia pretende limitar ainda mais o acesso dos carros particulares ao centro da cidade, incluindo a Baixa: a tarifa castanha custará 2 euros por hora, e a preta 3 euros. Nestas zonas, o estacionamento não pode ultrapassar as duas horas.



A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a criação de mais duas tarifas de estacionamento pela EMEL, de 2 e 3 euros por hora, para as zonas centrais da cidade.Atualmente há 3 tarifas no estacionamento à superfície (verde, 80 cêntimos à hora, amarelo, 1,20 euros, e vermelho, 1,80 euros), mas a autarquia pretende limitar ainda mais o acesso dos carros particulares ao centro da cidade, incluindo a Baixa: a tarifa castanha custará 2 euros por hora, e a preta 3 euros. Nestas zonas, o estacionamento não pode ultrapassar as duas horas.

Outra das medidas aprovadas prende-se com os dísticos de residente. Os agregados que requeiram apenas um dístico não terão de pagar para estacionar o veículo na sua zona de residência, enquanto o valor do terceiro dístico vai aumentar nas zonas onde há maior pressão de estacionamento. Está também prevista a criação de lugares exclusivos para as famílias numerosas.