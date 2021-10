Estações do Metro de Lisboa encerradas devido a greve parcial dos trabalhadores

As estações do Metropolitano de Lisboa estão esta quinta-feira encerradas, no segundo dia de greve parcial dos trabalhadores, que às 06h30 tinha uma adesão elevada, segundo Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS).

"À semelhança de terça-feira, primeiro dia de greve parcial dos trabalhadores, a adesão é elevada. As estações estão todas encerradas", disse à Lusa a sindicalista.

Anabela Carvalheira adiantou também que ainda "não houve qualquer 'feedback' por parte da empresa relativamente às exigências dos trabalhadores".