Estações do Metro de Lisboa fechadas devido à greve dos trabalhadores

As estações do Metropolitano de Lisboa estão fechadas devido à greve parcial dos trabalhadores que às 06h35 registava uma adesão de cerca de 100%", segundo Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.

Anabela Carvalheira disse esta quarta-feira de manhã à Lusa que a paralisação, a oitava desde o início do ano, tinha às 06h35 uma adesão de cerca de 100%, adiantando que já foram entregues na terça-feira pré-avisos de greve para os dias 18 e 27 deste mês entre as 05h00 e as 09h00.

"[O pré-aviso de greve] tem a ver com as condições de trabalho, a falta de efetivos e o clima por parte da direção relativamente aos trabalhadores", referiu.