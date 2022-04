Estações do Metro de Lisboa fechadas devido à greve parcial dos trabalhadores

As estações do Metropolitano de Lisboa estão fechadas desde as 06h00 devido à greve parcial dos trabalhadores, segundo Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS).

"À semelhança das greves anteriores, a adesão à greve, que abrange o setor operacional e maquinistas, é elevada", disse à Lusa a sindicalista, acrescentando que as estações do metro estão encerradas.

Anabela Carvalheira realçou ainda que os trabalhadores continuam determinados na luta por melhores condições de trabalho.