O Estádio da Luz vai receber o Congress Internacionalk de Testemunhas de Jeová a 28 de junho, avança o jornal Record O evento já se tinha realizado no Estádio do Restelo em 2017, contou com cerca de 15 mil testmunhas de Jeová.