Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado condenado a pagar dez mil euros de indemnização a comandante de Alcochete

Profissional foi absolvido e exigiu ser ressarcido por ter estado durante uma década sob suspeita.

Por Ana Isabel Fonseca | 10:57

O Estado Português foi condenado pelo Tribunal Central Administrativo do Sul a pagar 10 mil euros de indemnização a um antigo comandante do Campo de Tiro de Alcochete, que pertence à Força Aérea Portuguesa.



Em causa está o facto de a Justiça ter demorado 10 anos a julgar um caso em que o antigo comandante era arguido por suspeitas de ter praticado crimes de peculato e de participação económica em negócio.



Foi absolvido e exigiu ser ressarcido por ter estado durante uma década sob suspeita.



O antigo comandante - que exerceu as funções entre 1992 e 1995 - foi constituído arguido em 1997 e só em 2007 é que se viu livre das acusações.



"Até à decisão do processo- -crime o autor viveu uma situação de permanente angústia, sensação de injustiça e revolta pela incerteza da decisão da ação e dos seus efeitos nos familiares e amigos", diz o acórdão, que considera que o processo deveria ter ficado resolvido no prazo de três anos.



No processo-crime, o antigo comandante, que é engenheiro aeronáutico, era suspeito de, entre outras coisas, se ter apropriado de verbas, ter beneficiado um filho e ter favorecido terceiros em negócios.



Nada ficou, no entanto, provado no julgamento.



O antigo comandante, que tinha a patente de coronel, considerou, no entanto, que a sua absolvição nunca foi devidamente divulgada pela Força Aérea Portuguesa e que os seus colegas não tiveram conhecimento da mesma.



Atualmente já está reformado.