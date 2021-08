Estado contrata mais turmas aos colégios privados

Pela primeira vez desde que começou a cortar nos contratos de associação, o Estado vai aumentar a contratação de turmas aos privados: passa das 196 do ano passado para 201. Ainda assim, muito longe das 1684 turmas em 2015-16, quando o custo anual com os contratos de associação era superior a 135 milhões de euros.Os contratos, que têm a duração de três anos letivos, de 2021 a 2024, para garantir a conclusão do respetivo ciclo de ensino pelas turmas abrangidas, são celebrados com 27 colégios, em especial na região Centro e no distrito de Lisboa. Ao todo, são 71 turmas do 2º ciclo, 83 do 3º ciclo e 47 do Secundário.