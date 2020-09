A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, justificou a manutenção da situação porque “na fase que estamos a viver aquilo que importa é termos um conjunto de regras definido e estável”. “Viveremos tempos mais difíceis”, admitiu Mariana Viera da Silva.



O estado de contingência permanece ativo até às 23h59 do dia 14 de outubro, pelo que continuam a ser proibidos ajuntamentos de mais de 10 pessoas, ou os espaços comerciais poderem estar abertos para lá das 20h00, ou 23h00, de acordo com a decisão municipal.A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, justificou a manutenção da situação porque “na fase que estamos a viver aquilo que importa é termos um conjunto de regras definido e estável”. “Viveremos tempos mais difíceis”, admitiu Mariana Viera da Silva.

Portugal regista um número crescente de infeções por Covid-19. No último balanço, a Direção-Geral da Saúde revelou mais 691 casos e três mortes. Na avaliação de risco no nosso país, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças divulgou que há uma “tendência preocupante”, mas com “um risco moderado”.



Entretanto, a Alemanha classificou a Área Metropolitana de Lisboa de risco, pelo que as pessoas que chegarem à Alemanha, provenientes de Lisboa, terão de fazer testes e quarentena.