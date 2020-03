Estado de emergência pode ativar lei que pune açambarcamento com seis meses de prisão

O estado de emergência decretado esta quarta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devido à ameaça do novo coronavírus Covid-19 e aprovado pelo Parlamento, pode permitir ao Governo de António Costa avançar com um decreto-lei de 1984 que pune quem "exportar, sem licença, bens cuja exportação, por determinação legal, estiver dependente de licença" com pena de prisão até dois anos.



À imprensa nacional, o advogado Jacob Simões avança que o açambarcamento também pode vir a ser punido a partir desta lei, podendo ser imputável a quem, em situação de escassez e dificuldades de abastecimento regular do mercado, venha a adquirir bens essenciais em "quantidade manifestamente desproporcionada" - traduzindo-se num crime com pena de prisão de até seis meses de prisão.