Estado entrega 10 milhões para autarquias apoiarem canis e esterilização de animais

Os deputados aprovaram hoje uma proposta do PAN que prevê a transferência de 10 milhões de euros para a administração local para apoiar os canis e a esterilização de animais em 2021.

No âmbito das votações na especialidade das propostas de alteração do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), que decorrem na comissão de Orçamento e Finanças, a iniciativa do PAN foi aprovada sem votos contra, contando com a abstenção de CDS, PSD e IL e os votos a favor de PS, BE, PCP, PAN e CH.

Com a aprovação desta proposta, ficaram prejudicadas a proposta do Governo, que sugere a transferência de 5,15 milhões de euros, e a iniciativa do PCP, que propõe a transferência de 20,5 milhões de euros, ambas relativas a centros de recolha oficial de animais, apoio à esterilização e à promoção do bem-estar animal.