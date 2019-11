Estado ganha 243 mil euros com prova de médicos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Cerca de 2700 licenciados em Medicina foram, esta segunda-feira, chamados à prova de acesso à especialidade. Este ano, o exame apresenta mudanças profundas. Pela primeira vez, implicou o pagamento de 90 euros. Feitas as contas, a alteração permitirá ao Estado encaixar 243 mil euros com a prova. O exame tem, contudo, um custo superior.A Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada conta com o apoio do norte-americano ... < br />