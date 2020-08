Estado garante solução a idosos de lar em Lisboa que vai encerrar por falta de recursos

O Instituto da Segurança Social (ISS) garante estar a trabalhar para encontrar soluções para os 160 utentes e 80 funcionários do lar Mansão de Santa Maria de Marvila, em Lisboa. A instituição, gerida pela Fundação D. Pedro IV, vai ser encerrada no final do mês por decisão do Governo, após ter anunciado o despedimento dos colaboradores, por falta de recursos.“Encaramos o processo com muita pena. São 16 anos de trabalho e 160 utentes – 140 idosos e 20 deficientes profundos – que ficam sem saber para onde ir”, diz Vasco Canto Moniz, presidente do Conselho de Administração, que contou aoque a instituição, que gere desde 2004, não consegue equilibrar as contas com o atual acordo estabelecido com o ISS.