Estado já gastou 8,7 milhões de euros em vacinas contra gripe

O Estado já gastou mais de 8,7 milhões de euros em vacinas da gripe para a época que se aproxima (2019/2020).A Administração Regional de Saúde do Norte foi a que mais gastou, com mais de 3,5 milhões de euros em dois contratos com duas farmacêuticas para distribuir as vacinas por vários centros de saúde e hospitais da região Norte.Em Lisboa, foram gastos mais 3,2 milhões de euros, segundo os contratos assinados pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e que podem ser consultados no Portal BASE dos contratos públicos.Para o Alentejo foram gastos 200 mil euros. A maior parte dos contratos é para a aquisição de vacinas contra a gripe tetravalente, que é indicada para adultos e que deve imunizar contra a gripe A (H1N1 e H3N2) e contra vários tipos de gripe B (nomeadamente o Yamagata e o Victoria).A vacina contra a gripe trivalente é aconselhada para menores de três anos, também possui dois tipos de gripe A, mas apenas um tipo de gripe B.No total, e até ao momento, foram celebrados 16 contratos para a aquisição de milhares de doses de vacinas.