Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado não paga testes de VIH feitos na farmácia

Preço das análises rápidas é decidido pelos estabelecimentos.

Por Sónia Trigueirão | 08:30

Os testes rápidos para a deteção de infeção por VIH e hepatites virais (B e C) nas farmácias não vão ser comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), tanto que não necessitam de prescrição médica.



Isto ao contrário do que acontece quando são feitos nos centros de saúde, hospitais, Centros de Aconselhamento de Deteção Precoce e Centros de Respostas Integradas para Comportamentos Aditivos e Dependências, uma vez que são gratuitos para os utentes.



A informação foi confirmada ao CM pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), que explicou que o despacho, publicado em Diário da República, "não prevê a definição de um regime de preços máximos, sendo o preço de venda ao público livre".



Ainda não são conhecidos os preços que as farmácias vão cobrar, mas por exemplo, em Espanha, estes testes nas farmácias custam entre 25 e 30 euros. O Ministério da Saúde argumenta que esta autorização foi dada "em defesa do interesse público" e que a taxa de diagnóstico tardio do VIH e sida em Portugal "é uma das mais elevadas" da União Europeia (UE).



Encaminhamento de doentes clarificado

A Ordem dos Médicos quer uma definição clara do encaminhamento dos doentes que façam testes de rastreio nas farmácias e apela a que seja salvaguardada a confidencialidade dos utentes e a formação dos farmacêuticos.



PORMENORES

Resultados em 15 minutos

O teste rápido dá resultados em apenas 15 minutos, mas não dispensa a confirmação laboratorial posterior e ida ao médico.



Repetição das análises

Quando um indivíduo tem relações sexuais sem proteção com uma pessoa infetada, deve esperar alguns dias até fazer a primeira análise e, posteriormente, deve repetir os testes ao fim de três, seis e 12 meses.