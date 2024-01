O Serviço Nacional de Saúde pagou 201,7 milhões de euros a mais do que poderia ter gasto com testes Covid-19, durante a pandemia. Segundo um relatório do Tribunal de Contas, os atrasos nas atualizações dos preços dos testes e a não adoção dos preços técnicos propostos ao Governo, entre 2020 e 2021, “resultaram num acréscimo da despesa pública associada à testagem estimado em 153,4 milhões de euros”.









Ver comentários