São dezenas de bebés que nunca foram registados e que os serviços do Estado perderam o rasto durante a pandemia. A falha é mais preocupante na região do Algarve, onde vivem muitos estrangeiros, mas terá acontecido um pouco por todas as regiões do País com o encerramento, durante a fase mais crítica da pandemia, dos balcões ‘Nascer Cidadão’, instalados junto às maternidades dos hospitais.O problema ...