Uma empresa conseguiu provar que uma parcela de terreno situada em domínio público marítimo, correspondente a margem das águas do mar, no Algarve, é propriedade privada desde 1788, pelo que derrotou o Estado em tribunal. “É uma situação pouco comum”, disse ao CM Francisco Ferreira, da associação ambientalista Zero, opinião partilhada por Joanaz de Melo, do GEOTA (Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente).









