Estado português condenado a pagar atualização salariais a funcionários da embaixada no Luxemburgo

O Estado português foi condenado pela justiça luxemburguesa a pagar indexações salariais e indemnizações a três trabalhadores na Embaixada de Portugal no Luxemburgo, que se queixaram por não receberem atualizações salariais de acordo com a inflação, segundo a sentença.

A queixa dos três funcionários foi interposta em final de setembro último e o Tribunal do Trabalho do Luxemburgo chegou ao mesmo veredicto no passado dia 25 de junho em três sentenças separadas, cujo teor é em tudo semelhante, apenas divergindo dos montantes das atualizações, juros e indemnizações apurados a pagar aos funcionários.

A decisão de primeira instância da justiça luxemburguesa diz respeito a atualizações entendidas como devidas pelos funcionários entre agosto de 2017 e setembro de 2020, mês em que a queixa foi interposta, e o Estado português tem 15 dias para cumpri-la, caso não venha a interpor recurso, sob pena de incorrer numa multa de 30 euros diários a partir da expiração deste prazo.