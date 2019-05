Estado sem casa para doente com paralisia

Armando Jorge Canas tem 38 anos e sofre de paralisia cerebral, estando confinado a uma cadeira de rodas, necessitando de cuidados 24 horas por dia. A viver em Elvas, a família de Armando pediu uma habitação social há 3 anos – continua à espera.Nos últimos três meses, Armando viveu na APPACDM de Elvas, depois de ter sido internado devido a problemas respiratórios."Entendemos que não estava em condições de regressar a casa. Conhecemos a casa onde vive e efetivamente não tem condições que lhe permitam ter uma saúde adequada", explica Ana Gaspar, assistente social da APPACDM.A casa onde Armando reside com a mãe, Dília, de 69 anos, tem muita humidade, o que provoca problemas respiratórios ao homem, vítima de atropelamento quando tinha 9 anos, tendo ficado com sequelas para a vida.A família pagava uma mensalidade à APPACDM, e como a situação financeira se agravou, Dília foi obrigada a levar o filho de volta para casa na semana passada.Ao, a autarquia de Elvas, presidida por Nuno Mocinha (PS), diz que mesmo que o "dispusesse de um fogo livre e adequado às limitações de Armando Jorge, a sua continuidade na associação, de acordo com pareceres técnicos, é a mais adequada".A APPACDM garante que não tem mais vagas e que a situação sempre foi temporária.