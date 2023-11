Estagiários passam docentes efetivos

O diploma do Governo com as novas regras para se ser professor, publicado esta quarta-feira em ‘Diário da República’, permite que os estudantes deem aulas no segundo e último ano do mestrado em Ensino. A medida aplica-se a partir do próximo ano letivo e pretende combater a falta de professores. Estes estagiários remunerados (receberão um salário mensal bruto de cerca de 800 euros por 12 horas de aulas semanais) vão, contudo, ser colocados à frente de docentes do quadro, segundo denuncia a Fenprof.O diploma esta quarta-feira publicado determina que a atribuição de serviço aos estagiários "não pode originar insuficiência ou inexistência de componente letiva dos docentes do quadro do agrupamento de escola ou da escola não agrupada". José Feliciano Costa, da Fenprof, disse aoque "não serão retirados horários aos professores dos quadros de escola e agrupamento, mas para os dos quadros de zona pedagógica que concorrem à mobilidade interna há milhares de horários que desaparecem". As ultrapassagens afetarão mais de 20 mil docentes. Centenas de docentes manifestaram-se contra a aprovação do Orçamento do Estado.