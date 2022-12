Os advogados estagiários que chumbaram na prova de agregação realizada em junho estão revoltados com a Ordem dos Advogados (AO), que acusam de ter mudado as regras para poderem fazer um novo exame, sem lhes terem feito uma "comunicação clara e objetiva".



Em causa está o facto de a OA estar a pedir aos estagiários que vão fazer novo exame no dia 5 de dezembro que entreguem cinco relatórios de intervenções em julgamento de cinco processos diferentes para poderem encerrar o estágio.









