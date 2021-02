Estágios remunerados na Administração Pública arrancam em abril

O programa com 500 vagas para estágios remunerados na Administração Pública foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e deverá começar em março, com a seleção dos estagiários, para arrancar em abril, disse a ministra Alexandra Leitão.

O Conselho de Ministros aprovou a resolução que cria o programa extraordinário de estágios na administração direta e indireta do Estado, destinado à carreira de técnico superior, que estava previsto no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) e no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, Alexandra Leitão disse que o programa, designado "EstágiAP XXI", vai realizar em março a seleção dos estagiários para que depois os estágios possam começar em abril.