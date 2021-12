"Estamos a cometer os mesmos erros do Natal passado": O alerta do antigo diretor de serviços da DGS

O antigo diretor de serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde, André Peralta Santos, criticou a atual situação que Portugal enfrenta com a nova variante Ómicron da Covid-19.Numa publicação na sua conta oficial no Twitter, André Peralta Santos defende que "estamos a cometer os mesmos erros do Natal passado" com o adiamento de mais medidas para combater a pandemia.O antigo diretor da DGS recorreu ao exemplo do Reino Unido e da Dinamarca para comparar com a atual situação portuguesa.