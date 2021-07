"Estamos preparados para vacinar abaixo dos 18 anos na segunda semana de agosto", diz Marta Temido

A Ministra da Saúde, Marta Temido, disse esta quarta-feira que o País está preparado "para vacinar abaixo dos 18 anos na segunda semana de agosto", mas aguarda indicações técnicas.A ministra lembrou que o vice-almirante Gouveia e Melo já tinha salientado que "a vacinação está decorrer a um ritmo encorajador", tendo sido vacinadas "mais de 120 mil pessoas diariamente nas últimas semanas".Temido revelou ainda que "um tema em cima da mesa" é a possibilidade de entrega antecipada de vacinas da Pfizer "através de cedências de outros países".A Ministra da Saúde reafirmou que não existe nenhum contratempo no plano de vacinação e que se trata apenas de "uma questão de gestão".Marta Temido falava no final de uma cerimónia de assinatura de um protocolo com o setor social no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no Palácio Marquês do Alegrete, em Lisboa, sessão que foi presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.