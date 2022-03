"Estamos prontos a defender qualquer território dos países da NATO", assegura António Costa

António Costa está esta manhã no Campo Militar de Santa Margarida, para demonstrações táticas da companhia do Exército que seguirá para a Roménia ao serviço da NATO.O primeiro-ministro assegurou que a NATO está pronta para defender "o seu território" e que a sua defesa coletiva é a melhor maneira de apoiar a luta que a Ucrânia desenvolve na invasão russa ao país."Todos desejamos que não se estenda e nenhum dos nossos países o terror que decorre na Ucrânia e que temos visto através da televisão", disse Costa.O primeiro-ministro desejou felicidades aos militares "no cumprimento da missão" que "prestigiaram as Forças Armadas", reforçando o "prestigio de Portugal", concluiu Costa.