Na tomada de posse como quinto bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador promete especial atenção às consequências sociais e económicas da pandemia, em particular aos trabalhadores e aos marginalizados.





“Estarei atento à pobreza que veio na sequência da Covid-19 e, nesse âmbito, aos marginalizados e aos trabalhadores de todas as áreas profissionais”, disse o novo bispo. Assumindo a liderança da diocese, que ficou sem bispo há um ano, após o fatal acidente que vitimou D. Anacleto Oliveira, D. João Lavrador prometeu, na presença do núncio apostólico, D. Ivo Scapolo, ser “um bispo do Concílio Vaticano II” e assumiu que “gostaria procurar fazer sobressair na minha existência e atuação aquilo que é a alma deste povo do Alto Minho”.