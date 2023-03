Estátua de António Guterres gera polémica entre a população

A estátua de António Guterres que foi inaugurada a semana passada em Vizela, para assinalar os 25 anos do Concelho, custou 90 mil euros a autarquia e está a ser alvo de criticas pela população. O preço considerado por uns elevado é tido por outros como justo.

Feita com 400 quilos de bronze e com dois metros de altura, a estátua ao ex-primeiro ministro colocada no topo do Jardim Manuel Lima foi elaborada por uma empresa que, nos últimos 12 anos fez dez trabalhos para a Câmara socialista de Vizela. Dez dessas obras foram, tal como a polémica escultura, adjudicadas por ajuste direto. Ainda assim é fácil de perceber para quem chega que, em Vizela, mais rapidamente se encontra quem apoie do que quem ataque a decisão do município.

A comemoração das bodas de prata da autarquia de Vizela custaram aos cofres do concelho um total de 260 mil euros. Só nas bandeiras distribuídas à população, por exemplo, a autarquia desembolsou quase 20 mil euros.