Estátua de D. Dinis de volta ao centro de Ourique após ter sido acidentalmente derrubada

A estátua de D. Dinis que, há duas semanas, foi derrubada acidentalmente, em Ourique, passou por uma "reparação estrutural" e já está de volta ao centro da vila.

A queda do pedestal foi provocada por um trabalhador da construção civil. A viatura que conduzia chocou contra a estrutura. A obra, com quase 50 anos, apresentava "fissuras ao nível do pescoço", após o embate.

"Foram colocados novos espigões e uma nova argamassa de fixação à base em pedra. O remate da linha da união entre a estátua e a base foi preenchido com gesso pigmentado. As fissuras ao nível do pescoço foram consolidadas e foi ainda feito um retoque das marcas de abrasão provocadas pela queda", explica a Câmara de Ourique.

A estátua, em bronze, é considerada uma das mais importantes da carreira de Lagoa Henriques.