Estatuto profissional dos Bombeiros avança até ao fim do ano

11 de setembro foi a data escolhida para homenagear os profissionais durante as comemorações do Dia Nacional do Bombeiro Profissional decorreram em Olhão.

Por Tiago Griff | 09:50

Mais de 250 bombeiros de 32 corporações de norte a sul de Portugal participaram esta terça-feira à tarde na 11ª edição do Dia Nacional do Bombeiro Profissional, que teve lugar em Olhão.



As comemorações ficaram marcadas pelo anúncio do avanço da aprovação do estatuto profissional dos bombeiros profissionais.



"A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) já reuniu com o ministro da Administração Interna e o secretário de Estado da Proteção Civil e estamos confiantes que os bombeiros profissionais irão ter definitivamente o seu estatuto profissional, pelo qual esperamos há 10 anos", assumiu Fernando Curto, presidente da ANBP, revelando ainda que o documento será "finalmente aprovado até ao final deste ano".



O estatuto tem como objetivo trazer mais segurança à profissão de bombeiro, ajudar na reorganização do setor e na regulamentação e legislação da carreira, cuja estabilidade servirá de chamariz para a contratação de mais efetivos, que estão em falta em todo o País.



As comemorações de terça-feira tiveram lugar, precisamente, no dia 11 de setembro, como forma de homenagem aos bombeiros que perderam a vida nos atentados terroristas às Torres Gémeas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 2001.



É a segunda vez que uma cidade algarvia recebe o evento, depois de Loulé em 2011.



Durante as comemorações foram ainda lembrados os bombeiros portugueses falecidos e foram entregues medalhas a bombeiros no ativo e aposentados.