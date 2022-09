Este é o melhor alimento que pode ter na dispensa

Segundo a Universidade de Harvard, refeições que contenham na sua base leguminosas - como lentilhas, grão e feijão - são as opções mais saudáveis que se devem consumir no dia-a-dia.De acordo com a instrutora clínica, Monique Tello, e o investigador da faculdade de medicina de Harvard, Rano Polak, as leguminosas deveriam ser uma parte fundamental das dietas, uma vez que são "incrivelmente nutritivas, ricas em proteínas e fibras, e têm baixos níveis de gordura e carga glicémica".Com base num estudo realizado, que contou com a participação de 100 indivíduos com diabetes tipo 2 e que foram sujeitos, durante 3 meses, a uma taça diária de leguminosas, verificou-se que os participantes perderam, de forma significativa, peso corporal, diminuíram os níveis de açúcar no sangue, reduziram a pressão arterial, bem como o colesterol e a gordura abdominal.Uma dieta rica em leguminosas previne, igualmente, o risco de obesidade, colesterol elevado, diabetes, pressão arterial alta e reduz a probabilidade de ocorrência de acidentes cardiovasculares. As leguminosas apresentam uma alta percentagem de proteínas e minerais, como o potássio e o magnésio, assim como vitaminas (B1, B3 e B6).Segundo a Universidade de Harvard, a "magia" das leguminosas está associada a vários fatores relacionados com o perfil nutritivo, nomeadamente a fibra solúvel viscosa, que retarda a absorção deste alimento no intestino delgado e, por outro lado, o facto de este alimento se concentrar em moléculas relacionadas com o colesterol.Contudo, as leguminosas têm sido cada vez menos consumidas. Os especialistas recomendam o consumo semanal de, pelo menos, quatro porções que contenham este alimento.