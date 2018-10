Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estilo de vida da população custa 2,2 planetas Terra

Mais de 91% dos habitantes do Planeta respiram ar poluído.

Por Edgar Nascimento | 10:22

Para manter o seu atual estilo de vida, os portugueses precisariam de 2,2 planetas Terra. Esta é a principal conclusão - e alerta – do Relatório Planeta Vivo, divulgado esta terça-feira pela organização internacional WWF.



Apesar de a pegada ecológica nacional (quantidade de terra e água necessária para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos, gastos por uma determinada população) ter diminuído, os portugueses continuam a consumir mais recursos do que aqueles que a natureza consegue oferecer.



Atualmente, Portugal ocupa o 66º lugar a nível mundial, tendo subido 7 posições face a 2016, numa lista liderada pelo Qatar. O carbono representa 57% da pegada ecológica dos portugueses, refere o mesmo relatório.



Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou esta segunda-feira que a poluição atmosférica mata em todo o Mundo 600 mil crianças por ano, devido a infeções agudas das vias respiratórias.



Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, a poluição do ar é o "novo tabaco": mais de 91% dos habitantes do Planeta respiram ar poluído, o que provoca sete milhões de mortes todos os anos.



Um outro relatório, da Agência Europeia do Ambiente, revelou que os europeus respiram ar com poluentes que já causaram mais de 400 mil mortes prematuras.