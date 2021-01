"Se depois de amanhã, para a semana ou daqui a 15 dias soubermos que a estirpe inglesa se tornou dominante no nosso país, vamos ter de fechar as escolas." A frase foi proferida esta terça-feira por António Costa, em debate no Parlamento. Os virologistas ouvidos pelo Negócios aconselham o primeiro-ministro a preparar já os aloquetes para encerrar os portões, pois antecipam que nas próximas semanas esta variante mais contagiosa.



