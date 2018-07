Trabalhadores do porto de Lisboa cancelam greve depois de atualização salarial

Estivadores aprovaram o pré-acordo estabelecido 28 de junho entre as direções do SEAL e a AOPL.

Os estivadores do Porto de Lisboa aprovaram, em plenário, o pré-acordo de atualização salarial, a primeira desde 2010, e cancelaram três semanas de greve ao trabalho suplementar, com início agendado para segunda-feira.

"Os estivadores do Porto de Lisboa reunidos em plenário, no dia dois de julho, aprovaram o pré-acordo assinado no passado dia 28 de junho entre as direções do SEAL -- Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística e a AOPL - Associação dos Operadores do Porto de Lisboa [...]. Com este acordo foi possível cancelar as três semanas de greve ao trabalho suplementar que estavam declaradas para ter início no próximo dia 09 de julho", disse, em comunicado, o sindicato.

O acordo em causa prevê a atualização de todas as cláusulas pecuniárias em 4%, com retroatividade em 01 de janeiro de 2018, e uma atualização adicional de 1,5% a partir de janeiro de 2019.