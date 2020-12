António Sarmento, 65 anos, diretor do serviço de doenças infecciosas do hospital de São João, no Porto, foi o primeiro a ser vacinado contra a Covid-19. O momento histórico ocorreu às 10h07 de ontem, momento em que recebeu a vacina das mãos da enfermeira Ana Isabel Ribeiro. "É evidente que o risco não é zero, mas o risco não é zero para nenhuma medicação nova ou vacina nova que se venha a desenvolver, todas elas tiveram fase de estudo, ensaios de fase 1, 2 e 3 e, depois foram, comercializadas e expandidas a toda a humanidade", disse o médico, casado e já com netos.Professor catedrático da Universidade de Medicina do Porto, António Sarmento, médico há 42 anos no S. João e um dos mais experientes infecciologistas do País, aproveitou a oportunidade para deixar uma palavra de esperança. "Estou absolutamente tranquilo com a vacina", sublinhou, acrescentando que a opção contrária seria não fazer a vacina e não fazer a vacina era confiar que não ia apanhar a doença e, se a apanhasse, nada ia acontecer. "Mas, a probabilidade de acontecer existe e é real", alertou o especialista que, em entrevista recente à Rádio Renascença agitou as águas ao afirmar que as ajudas do Estado à TAP davam para construir vários hospitais de excelência.A enfermeira que vacinou António Sarmento também foi vacinada, mais tarde. "Foram meses muito duros, vimos doentes muito mal, que não conseguimos salvar e outros que refizeram as suas vidas com restrições", disse Ana Isabel Ribeiro.O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, que foi ontem vacinado contra a Covid-19 no Hospital de São João no Porto, deixou um repto aos portugueses: "Não tenham medo de se vacinar", disse, considerando tratar-se de "um ato de cidadania". Miguel Guimarães é médico urologista do Centro Hospitalar e Universitário de São João, tendo sido convocado pela administração desta unidade hospitalar para a primeira fase de vacinação, pela sua atividade na área da transplantação renal. Recebeu a vacina pelas 11h45. "Foi rapidíssimo, não dá dor nenhuma e a administração é extremamente simples"."Já fiz outras vacinas, há vacinas mais dolorosas, não é o caso desta, esta vacina é muito simples, bem aplicada, sem qualquer tipo de problema", concretizou."A imunidade demora tempo a chegar, vai ser preciso fazer segunda dose dia 17 de janeiro. A partir daí, sim, a imunidade fica mais reforçada", disse "Há que utilizar todos os meios de proteção individual e coletiva", alertou, acrescentando: "À medida que todos vão sendo vacinados, todos vão ficando mais protegidos e conseguir-se-á atingir a imunidade de grupo, o que significa na prática ganhar o combate a este vírus".