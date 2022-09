“Estou muito sensibilizado com a ajuda”: O agradecimento emocionado do professor que sofreu um aneurisma nos EUA

“Não tenho palavras para agradecer o carinho e o apoio que tenho recebido. Estou muito sensibilizado com toda a ajuda”. O agradecimento emocionado é feito por Luís Miguel Cardoso, de 53 anos, a quem a vida pregou uma partida quando estava de férias nos EUA.



O professor, de Santo Tirso, sofreu um aneurisma, foi submetido a duas cirurgias e esteve internado. As despesas atingiram cerca de 150 mil euros. Perante os valores incomportáveis, a família lançou uma campanha nas redes sociais e já angariou cerca de 80 mil euros. Luís Miguel já está em Portugal e vai ser operado em breve, no Porto, para a reconstrução do crânio.

