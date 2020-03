Nuno Saraiva está retido em Casablanca, Marrocos, desde dia 15 de março devido à pandemia de coronavírus.Numa videochamada, o português afirmou àque se encontra retido, "sem nenhuma hipótese de voltar para casa".Nuno está à espera de resposta da Embaixada portuguesa há dois dias. "As despesas vão-se acumulando, a língua não é fácil. A única coisa que me disseram foi que até dia 19 tinham que arranjar algum voo para me levar a mim e aos restantes portugueses", revelou o português.São vários os portugueses retidos na cidade marroquina. Segundo a embaixada, os passageiros são "suficientes para encher um avião", como conta Nuno Saraiva, que esteve no aeroporto, mas decidiu aguardar num hotel. "Tive que sair do aeroporto porque já havia muita confusão entre polícia e população", relata.Marrocos anunciou o encerramento das fronteiras marítimas e aéreas na passada sexta-feira, dia 13, uma medida que visa conter a doença Covid-19.