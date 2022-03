Fátima Vieira, de 58 anos, é o rosto do desespero. Há nove dias viu serem removidas as cordas e boias que sustentavam a infraestrutura da marina privada que operava na albufeira da Caniçada, em Rio Caldo, no concelho de Terras de Bouro. Os trabalhos foram levados a cabo por fuzileiros da Marinha, foram ordenados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e tiveram até o acompanhamento no local do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes e do almirante Gouveia e Melo.









A empresária diz que ficou sem trabalho. “Estou sem meio de me sustentar. Eu e o meu filho, que só tínhamos esta atividade”, refere ao Correio da Manhã, visivelmente emocionada. Fátima Vieira mostra-se ainda revoltada por não ter sido avisada.

“Fui surpreendida. Nem uma carta me mandaram”, atira a mulher, sublinhando que a sua atividade nada tem de “clandestino”. “Se não está legal foi porque nunca me responderam aos meus requerimentos”, vinca.





O autarca de Terras de Bouro, Manuel Tibo nega, garante que houve “sucessivas comunicações” e justifica a intervenção com a urgência de “ordenamento” da albufeira.