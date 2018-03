Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estradas da Serra da Estrela reabrem ao trânsito

Nevão de quarta-feira tinha cortado acessos à Torre.

Por Lusa | 10:26

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela que estavam encerradas desde quarta-feira reabriram esta quinta-feira de manhã ao trânsito, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.



Segundo a fonte, o trânsito foi restabelecido às 06h30, pelo que também já se pode circular "sem restrições" nos troços Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Cruzamento da Torre/Lagoa Comprida.



Os 18 distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento fortes e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O IPMA prevê para esta quinta-feira, no continente, "céu geralmente muito nublado, apresentando períodos com menos nebulosidade a partir da tarde, em especial na região Sul, aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, diminuindo de frequência a partir da tarde, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a cota para 600 metros nas regiões Norte e Centro a partir do final da tarde e condições favoráveis à ocorrência de trovoada".