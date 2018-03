Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempestade causa estragos avultados por todo o País

Autoridades registaram 1558 ocorrências devido ao mau tempo.

Por Cláudia Machado, Sofia Piçarra, A.S., F.G., Francisca Genésio e Sofia Garcia | 01:30

Quatro dias de chuva intensa e de ventos fortes, que chegaram a atingir os 160 km/h na Madeira, deixaram um rasto de destruição por todo o País. Entre as 18h00 de terça-feira e as 20h00 de esta sexta-feira, a Proteção Civil registou 1558 ocorrências. Os distritos de Viseu, Lisboa e Faro foram os mais afetados. As previsões apontam para que o mau tempo se mantenha pelo menos até sexta-feira, mas com tendência para perder intensidade.



Na Cova do Vapor, na freguesia da Trafaria (Almada), o dia de esta sexta-feira foi de limpezas, com a assistência de uma máquina retroescavadora do Porto de Lisboa, e de avaliação dos estragos causados pela força do mar. Os moradores estiveram a recolher alguns bens e a desfazer-se do que não foi possível salvar. "Já se percebeu que os pontões ajudam até certo ponto, mas o mar vem ganhando terreno, e isto não é uma solução a longo prazo, talvez esteja na hora de mais investimento", disse ao CM Amália Boisson, uma das moradoras. "Queríamos sair de casa, e não conseguíamos. As pedras juntaram-se todas à entrada, tive de fazer bastante força e tentar reunir o entulho para poder abrir a porta", recorda ainda Carlos Sousa, outro habitante da Cova do Vapor.



No Portinho da Arrábida, em Setúbal, também se fizeram contas aos prejuízos. "Valeu-nos a intervenção da Proteção Civil, que aqui tem estado desde o primeiro minuto. O restaurante não sofreu danos, mas tenho prejuízos por ter o estabelecimento fechado todos estes dias", afirmou Orlando Coelho, dono do restaurante O Farol. Um muro que protege as habitações da zona abateu.



Em Coimbra, a ponte pedonal sobre o rio Mondego, na praia fluvial de Palheiros e Zorro (Torres do Mondego), ficou danificada e foi encerrada. No Algarve, um hotel na Praia de Faro sofreu danos, obrigando à retirada de um grupo de turistas, e em Portimão, a Praia da Rocha voltou a ser afetada, com o mar a destruir estruturas. E na serra da Estrela, a neve voltou a cortar várias estradas.



Vento forte provoca queda de um telhado e fere duas crianças

As fortes rajadas de vento levaram esta sexta-feira à queda de um telhado na Escola Matilde Rosa Araújo, em São Domingos de Rana, concelho de Cascais. Duas crianças ficaram feridas sem gravidade devido ao incidente e receberam assistência médica no local. "O alerta foi dado por volta das 15h00, estavam a decorrer as aulas", disse ao CM a diretora do estabelecimento escolar, Hélia Rodrigues. As obras de reabilitação começam hoje, com a visita de uma equipa do Ministério da Educação para avaliar os estragos.



Barragem de Fagilde abre comportas depois da seca

As comportas da barragem de Fagilde, em Viseu, voltaram esta sexta-feira a abrir-se depois da intensa chuva que caiu nos últimos dias. Recorde-se que esta barragem atingiu mínimos históricos em novembro devido à seca extrema que afeta o País e que foi necessário transportar água da barragem da Aguieira para garantir o abastecimento à população.



Como as previsões apontam para que a chuva continue a cair, pelo menos até ao final da próxima semana, os responsáveis pelo controlo da barragem optaram por abrir as comportas da albufeira que abastece as casas de cerca de 150 mil pessoas nos municípios de Viseu, de Mangualde, de Nelas e de Penalva do Castelo. Entre outubro e dezembro do ano passado, dezenas de camiões transportaram água para a barragem de Fagilde. A água tratada entrou diretamente no reservatório do Viso, em Viseu, e a não tratada foi transportada da barragem da Aguieira e foi ali depositada.



Por causa da escassez de água e para evitar que o cenário do verão se repita, o Ministério do Ambiente autorizou obras na barragem com vista a aumentar a sua capacidade de armazenamento.



PORMENORES

Buscas na Madeira

As buscas para encontrar o turista britânico que foi arrastado por uma onda na Madeira, na quarta-feira, voltaram esta sexta-feira a não ter qualquer resultado. A procura pelo homem continua hoje, informou a Capitania do Porto do Funchal.



Danos em castanheiros

Os agricultores do vale da Campeã, Vila Real, queixam-se de prejuízos nos castanheiros, devido ao peso do gelo. As árvores ficaram com muitos ramos e galhos partidos e, por isso, os agricultores dizem temer não ter tempo para voltar a limpar os terrenos.



Inundações em Peniche

A chuva intensa provocou esta sexta-feira diversas inundações no concelho de Peniche. No total, os bombeiros locais registaram 22 ocorrências relacionadas com o mau tempo. As inundações ocorreram em habitações, garagens, armazéns, vias públicas e outros locais do concelho.