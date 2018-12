Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrangeiros pagam 300 mil euros para caçar em Portugal

Licenças para portugueses renderam 5,8 milhões em 2017.

Por Francisca Genésio | 08:56

O número de cidadãos estrangeiros que escolheu Portugal como destino para caçar aumentou entre 20 a 30% no ano passado, o que rendeu aos cofres do Estado cerca de 300 mil euros em licenças.



Os dados foram revelados ao CM pela Associação Nacional de Proprietários Rurais Gestão Cinergética e Biodiversidade (ANPC).



"Ao longo da última década temos assistido a um decréscimo do número de caçadores praticantes em Portugal. Por outro lado, temos registado mais pedidos de licenças para estrangeiros", disse ao CM João Carvalho, secretário-geral da ANPC.



No ano passado cerca de três mil cidadãos provenientes de outros países (a maioria de França, Alemanha e Bélgica) pediram licença para caçar em Portugal.



Segundo as estimativas da ANPC, o número de licenças para estrangeiros deverá situar-se, este ano, entre as "3300 e 3500". O documento que permite caçar durante 30 dias em Portugal custa aos cidadãos não residentes no País 66,27 euros.



Já a licença de um ano, para estes cidadãos, tem um custo de 127,45 euros. Ainda assim, são os caçadores portugueses que mais dão dinheiro ao Estado.



Em 2017 o total de taxas pagas atingiu os "5,8 milhões", revela João Carvalho.



A licença de caça nacional custa 66,27 euros. Já o título regional tem um custo de 37,72 euros.