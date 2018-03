Estrangeiros rendidos a Portugal brilham no novo vídeo de segurança da TAP

Instruções transmitidas a bordo dos aviões da companhia aérea portuguesa são dadas por estrangeiros que vivem em terras lusas.

A TAP apresentou o novo vídeo de segurança que será transmitido a bordo das aeronaves da transportadora aérea portuguesa esta quinta-feira na Bolsa de Turismo de Lisboa. O vídeo, que também já foi divulgado nas redes sociais, descreve o nosso País como "um país onde o sol escolheu viver" e apresenta como estrelas "cidadãos do mundo que escolheram Portugal para viver".

São de França, República Checa, Noruega, EUA, Escócia, Bélgica, Alemanha, Polónia, Ucrânia, Inglaterra, China, S. Tomé e Príncipe, Brasil, Rússia e Itália, e todos têm uma coisa em comum: renderam-se aos encantos das terras lusas e ficaram por cá como residentes.

No vídeo da TAP dão as instruções de segurança, ao mesmo tempo que mostram os encantos de Norte a Sul do País. O Porto, a região do Alto Douro, Podence, Aveiro, Sintra, Lisboa, Açores, Madeira, a Serra da Arrábida, Sines, e a costa Algarvia são alguns dos locais onde estes estrangeiros que vivem em Portugal explicam onde são as saídas de emergência, como colocar o cinto de segurança ou como reagir em caso de emergência.

Há espaço até para brincadeiras, quando o inglês x explica que "é difícil" apertar o cinto em Portugal por causa da gastronomia.

O vídeo é uma produção da Bar Oglivy e da Zoe Filmes, apoiada pelo Turismo de Portugal. A primeira transmissão do novo vídeo de segurança a bordo de um avião da TAP vai ocorrer já no dia 14 de março, data em que se assinala o 73.º aniversário da companhia.