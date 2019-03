Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrelas da música na gala Viva a Vida

No dia 16 há festa em Viseu com música e muitas surpresas.

É já no dia 16 que a cidade de Viseu acolhe mais uma edição da Gala Viva a Vida, onde se celebra a natalidade, com muita música e surpresas.



Pelo palco do Multiusos, e com transmissão em direto na CMTV, vão passar grandes artistas. Marco Paulo volta a marcar presença.



O rei da música ligeira e romântica em Portugal tem-se assumido como o padrinho do evento – desde 2013, quando se realizou a primeira edição da gala, tem estado sempre presente.



O cartaz musical é abrilhantado por outros grandes nomes: Pedro Abrunhosa, Matias Damásio, April Ivy, Fado Lelé, Diana Lima e Miguel Gameiro.



A gala Viva a Vida acolhe os bebés convidados dos concelhos que se debatem com o problema da baixa natalidade. No total, são 60 os concelhos que integram esta edição da iniciativa Viva a Vida.



Na grande festa da vida, os bebés da esperança são reis e rainhas. O CM e a CMTV voltam a acarinhar os bebés Viva a Vida, com a oferta de um cabaz recheado de produtos no valor de 200 euros.