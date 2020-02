Estudante chinesa entrou em Portugal sem qualquer controlo

Fernanda Brito acolhe estudantes chinesas ao abrigo de um protocolo com entidades daquele país. Atualmente, recebe duas universitárias no seu apartamento em Lisboa. Uma delas, que prefere ficar anónima, esteve em Hong Kong e em Macau para celebrar o Ano Novo chinês e entrou em Portugal sem qualquer controlo."São às centenas os estudantes que vivem no nosso país e que também viajaram para a China e regressaram. Liguei para a Saúde 24 e não me deram qualquer apoio. Não me sinto tranquila", diz Fernanda. Por sua iniciativa, a jovem está a usar máscara, mas Fernanda queria que Portugal adotasse outra política na receção de estrangeiros. No domingo, dia em que chegaram a Lisboa 18 portugueses (e duas brasileiras) de Wuhan, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, reiterou que "enquanto as normas europeias não determinarem que se mudem os procedimentos, não há indicação para se fazer rastreio à entrada de Portugal".Uma das portuguesas que chegou é Maria Beatriz, de 23 anos, estudante na China. "Os últimos dias foram complicados, porque esteve muito tempo fechada num apartamento minúsculo", relata aoPaula Zuzarte, mãe. A família esperava que Maria fosse para o Hospital Militar, no Porto, mas ficou de quarentena em Lisboa. "Apesar de não receber visitas, era mais fácil se estivesse mais perto da família".Os 18 portugueses e as duas brasileiras que chegaram de Wuhan permanecem em isolamento nos hospitais Pulido Valente (16) e Júlio de Matos (4) e estão bem, tendo os exames revelado negativo para o coronavírus. Esta segunda-feira, questionada sobre eventual quarentena obrigatória, a ministra da Saúde, Marta Temido, frisou que a legislação permite-lhe "o poder excecional de proceder à separação de pessoas que possam constituir algum risco".A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esclareceu que "caso um cidadão tenha teste positivo, e se esteve em contacto não protegido com as outras pessoas de quarentena, essas terão de retomar um novo ciclo" de 14 dias.Segundo os números mais recentes, há 17 383 casos de doentes com o vírus da China (25 na Europa). Foram registadas 362 mortes.O município de Vila do Conde, que acolhe uma das maiores comunidades de chineses no País, criou um grupo de trabalho para agir caso se verifiquem casos.