Uma adolescente de 14 anos foi filmada por vários alunos a agredir uma colega de escola, da mesma idade, com vários murros e bofetadas, no exterior da Escola Básica Poeta Emiliano da Costa, em Estoi, no concelho de Faro. As agressões terão ocorrido no dia 19 deste mês, mas só esta semana foram divulgadas na internet.









