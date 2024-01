Inicialmente terão sido rastreados 50 casos, mas, segundo a SIC Notícias, já foram rastreados 150 bebés. N

Novos dados indicam que terá sido uma estudante de enfermagem diagnosticada com tuberculose a ter entrado em contacto direto com 160 bebés recém-nascidos no Hospital de Viseu, avança a TVI/CNN Portugal ão foram sinalizadas lesões compatíveis com a doença.