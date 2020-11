Estudante português conquista medalha de bronze nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática

Um estudante português de Ponte de Lima conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática.



Pedro Costa, aluno do 12º ano da Escola Secundária de Ponte de Lima, participou nas XXXV Olimpíadas Ibero-Americanas, que se realizaram entre 13 e 22 de novembro. O evento, organizado pelo Peru, contou com representantes de 23 países, num total de 84 estudantes. As provas decorreram online devido à pandemia da Covid-19. Os estudantes foram monitorizados e vigiados através de uma sessão Zoom.





Num comunicado divulgado no site, a Câmara Municipal de Ponte de Lima considera que esta vitória "traduz o reconhecimento do trabalho e da qualidade de ensino das escolas do concelho, que apesar das limitações face à pandemia da Covid-19, destacam-se pela criatividade e determinação na implementação de atividades e projetos de excelência".